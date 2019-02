VIDÉO. LOSC : pour Galtier, Pépé “ doit aller dans un club de Champion's League”

🎙 #Galtier : "Nicolas Pépé réalise une grande saison et il va encore progresser. Il doit aller dans un club de Champions League. A mon sens, il n'a pas besoin d'étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Je le vois bien dans une équipe qui joue en rouge"#RCSALOSC pic.twitter.com/BdhQ5NDuc1 — LOSC (@losclive) 20 février 2019

LOSC. Galtier sur l'avenir de Pépé : "Je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge"

Strasbourg, un adversaire à ne pas sous-estimer

Nicolas Pépé "doit aller dans un club de Champion's League" a confié Christophe Galtier au cours de la conférence de presse du LOSC ce mercredi 20 février.L'entraîneur des Dogues était interrogé sur le devenir de Nicolas Pépé à l'issue de cette saison, dans laquelle(16 buts), derrière les Parisiens(17) et(19)."Il est toujours dans la progression et doit toujours être obnubilé par la performance, le résultat, son efficacité en terme de statistiques, de buts et de passes décisives, être toujours aussi déterminé à être dans le collectif" a estimé Galtier, qui se dit certain que Pépé ". Après, quel championnat, on n'en a jamais parlé. Je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge. Et qui aime bien avoir des joueurs excentrés faux pied. Y en a beaucoup, hein !" a conclu Galtier, souriant. Reste à voir si le club de Liverpool se montre intéressé par l'international franco-ivoirien.Quant au match contre Strasbourg,, Galtier rappelle que les Dogues n'avaient pas réussi à percer au match aller (0-0). Les Alsaciens, neuvièmes au classement, ont d'ailleurs "la", "un jeu très direct, un football total" rappelle le coach lillois.Lui vivra en tout cas la rencontre en tribune, en raison de sa suspension pour deux match . "On a moyen de communiquer à travers un regard, à travers des gestes" temporise-t-il. Et puis "l'avantage de cet inconvénient, c'est qu'on est au dessus, qu'on voit mieux (...) On a un peu plus de recul et on a une vue qui est plus large."