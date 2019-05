VIDÉO. Le LOSC lève le pied et est battu à Rennes en clôture de la saison

Stade Rennais FC - LOSC ( 3-1 ) - Résumé - (SRFC - LOSC) / 2018-19

La réaction du coach après #SRFCLOSC c'est par ici 👇 pic.twitter.com/Ai4Yl3jjZC — LOSC (@losclive) 24 mai 2019

La réaction de Christophe Galtier "J'ai vu deux belles équipes sur le terrain. C'était un match offensif, vraiment pas un match de fin de saison. On voit que Rennes a bien grandi cette saison. En dehors de sa qualité de jeu, des qualités individuelles des joueurs, c'est une équipe qui en impose. On a joué avec l'envie de gagner, sans retenue. On n'a pas pu parce que Rennes a fait un bon match. J'avais besoin de protéger certains joueurs qui partent en sélections. De voir des choses aussi. Donc, simplement, je suis un peu contrarié car on aurait pu s'abstenir d'expulser mon joueur à la 90e minute à 3-1. C'est une magnifique saison. C'est une aventure humaine. C'est une histoire avec beaucoup de relations fortes. Les joueurs ont grandi à vitesse grand V. Les cadres ont fait un travail extraordinaire. Dans le vestiaire, j'ai applaudi mes joueurs, je les ai félicités, je leur ai dit merci."

Le LOSC, qui a un peu levé le pied après avoir vu confirmée sa qualification en Ligue des Champions, s'est fait dominer 3-1 au Roazhon Park lors d'une rencontre pour l'honneur mais avec beaucoup de rythme, vendredi soir à l'occasion de la trente-huitième et dernière journée.Lille fait un dauphin magnifique du PSG avec ses 75 points, alors que Rennes, avec 52 unités, termine en infligeant aux Nordistes leur première défaite à l'extérieur après onze matches d'invincibilité.Il n'y avait aucun enjeu sportif immédiat pour les Dogues, sans leur meilleur atout Nicolas Pépé, remplaçant au coup d'envoi.Il y avait d'ailleurs une atmosphère de fête au Roazhon Park, où Romain Danzé, capitaine historique du SRFC, a reçu un hommage avant le match, alors qu'il avait annoncé sa retraite sportive dans la journée après 18 ans au club.Sur le terrain, les deux équipes ont offert une rencontre à haute intensité, avec de l'engagement et beaucoup de rythme. Rennes a ouvert le score par Niang, à la suite d'un penalty pour une faute de Mendes sur Mexer (1-0, 12e), avant trois cartons jaunes et quatre minutes d'atermoiements pour voir le Sénégalais le transformer.Imposant peu à peu sa maîtrise technique, Lille a égalisé lorsqu'Ikoné s'est joué de la défense rennaise, avant de trouver Rémy dans la surface pour une frappe du droit imparable qui a filé dans le petit filet du poteau droit de Koubek (1-1, 35e).Les grosses occasions se multipliaient. Maignan sauvait deux fois coup sur coup devant Traoré puis Hunou (41e), et ensuite Koubek l'imitait face à Araujo et Rémy (51e).Assez logiquement toutefois, Rennes reprenait l'avantage par Sarr, à la conclusion d'un une-deux avec son compatriote Niang (2-1, 59e), lequel s'offrait un doublé sur une superbe frappe enroulée (3-1, 72e) pour son douzième but de la saison en Ligue 1.