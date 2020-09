VIDÉO. LOSC : la section féminine prépare sa reprise et vise la remontée en D1

Vers le retour en D1

À ce sujet, la rédaction vous recommande VIDEO. Sans surprise, le LOSC battu par Lyon en finale de la Coupe de France féminine

À quelques jours de la rentrée de l'équipe féminine du Losc • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

La saison reprend ce week-end pour la première et deuxième division de football féminin. Pour les filles du LOSC, qui jouent leur sixième saison, l'année s'annonce chargée... et ambitieuse : troisièmes du classement la saison dernière, elles visent cette fois-ci la montée.Ces trois dernières années ont été mouvementées pour l'équipe : montées en D1 en 2017, elles en étaient descendues en 2019, l'année où elles jouaient – et perdaient – la finale de la Coupe de France contre l'OL. Dans la foulée de sa relégation, le club nordiste perdait une quinzaine de joueuses."Là, l'objectif du club c'était de maintenir au maximum au moins 80-90% de l'effectif", souligne la coach Rachel Saidi, pour qui "le groupe est plus complet que l'année passée et plus équilibré. et plus mature, je dirais aussi, que la saison passée. J'espère que ce samedi on pourra démarrer sur une note positive face à Orléans."Car la concurrence risque d'être rude, cette année. "Le football féminin progresse en France, se dote de certains moyens", a rappelé le président de la section féminine liloise Patrick Robert. "Tous les clubs pros y viennent, il en manque plus que trois ou quatre je crois, sur les deux divisions, et certains avec des moyens qui sont importants, parfois supérieurs aux notres. Je ne parle pas seulement de Lyon, du PSG, de Bordeaux ou Montpellier, mais il y a des clubs qui arrivent et qui affichent une certaine ambition sportive et économique."De leur côte, les joueuses du RC Lens recevront Nantes ce week-end pour démarrer la saison.