VIDEO. Le Louvre-Lens séduit toujours les visiteurs

[ CHIFFRES DE FRÉQUENTATION 2018 ]

Le #LouvreLens, un #musée plébisicité par 482 759 #visiteurs en 2018 !

- 3ème musée le plus fréquenté en #France (hors Île-de-France)

- 100% des visiteurs affirment que la visite au #LouvreLens a été l’occasion de se « sentir bien ». pic.twitter.com/P8meUxdnuR — Louvre-Lens (@MuseeLouvreLens) 15 janvier 2019

Au Louvre-Lens, des visiteurs séduits

Une destination touristique reconnue

Derniers jours de l'exposition "Amour" Ce dimanche 20 janvier et jusqu'à lundi, 18h, le musée est entièrement gratuit, à l'occasion des derniers jours de l'exposition "Amour". Informations pratiques

99 rue Paul Bert – 62300 Lens

Trains direct depuis Lille et Paris

parking et navette gratuits



Alors que le musée vient de fêter ses 6 ans, les derniers chiffres du Louvre-Lens sont plutôt encourageants. En 2018, le musée totalise– ce qui en fait le(hors-île de France).D’après le Ministère de la culture,. Et surtout, ils sont fidèles : en moyenne, les visiteurs venus plusieurs fois depuis l'ouverture sont venus– soit à la quasi-totalité des expositions.Pour attirer le monde, les équipes du musée déploient les grands moyens.Ateliers pour enfants, visites particulières, représentations artistiques… De quoi plaire au plus grand nombre.Les amateurs d’art parisiens qui font le déplacement sont eux aussi séduits. L’espace, le calme, la possibilité de voir une œuvre sans avoir à faire la queue influent beaucoup sur l’expérience visiteur.Le musée aimerait maintenant, qui ne représentent, pour l’instant, que 15% des visites totales. Avec la proximité du, il y a du potentiel. Pour les accueillir,. Sous contrat « destination touristique » avec l’Etat depuis 2015, le Louvre-Lens « incarne une nouvelle génération de destination européennes originales et avant-gardistes », peut-on lire sur le site du Ministère de la Culture.. Dans un Bassin minier en proie au chômage et à la pauvreté, la version lensoise du musée le plus célèbre au monde a un double objectif :, etLe bilan dressé en 2017, à l’occasion des 5 ans d’existence, est en demi-teinte. On apprenait notamment que parmi les visiteurs, pourtant à 63% issus de la région, seuls– alors que 30% de la population du Nord-Pas-de-Calais est ouvrière.