VIDEO. Louvre-Lens : une statue en hommage à ceux qui luttent contre la pauvreté

Louvre-Lens : une statue en hommage à ceux qui luttent contre la pauvreté

Les yeux clos... Une force intérieure. Un visage pour ces combattants silencieux qui luttent, au quotidien, debout. La statue a été baptisée "Tenir" et est désormais exposée dans le parc duL'oeuvre fait écho à l'histoire de ses commanditaires. Des habitants deissus de différentes associations solidaires, comme. "Faut donner la main...Même si la personne est en bas, remonte-la, ne la laisse pas !", a proclamé une des membres de l'association, émue, devant la statue.Cette statue de 2 mètres a été inaugurée ce mardi. Elle vient symboliser le combat des associations contre la pauvreté. "On est très émus. Ça fait 9 ans qu'on se bat pour l'avoir. Vraiment, c'est quelque chose qui nous honore", explique Maryline Colliez, d'ATD-Quart Monde.La statue présente une figure féminine empêchant l'être vulnérable de tomber lui aussi dans la précarité. Entre énergie, tendresse et mélancolie... L'aboutissement de 3 ans de travail pour cette artiste. Comment représenter un combat au quotidien, l'intégrer dans l'histoire du bassin minier ?Un noir bleuté qui va bien ici dans le bois", a expliqué Françoise Pétrovitch, artiste.Majestueuse, l'oeuvre trône désormais dans le parc du musée pour une durée illimitée... Elle s'accompagne pour deux semaines d'une exposition temporaire, hommage à ces résistants à la misère.