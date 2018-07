VIDEO. Magique : la fête “On est les champions” dans le Nord Pas-de-Calais en une minute

France 3 Nord Pas-de-Calais VIDEO souvenir. Magique : la fête "On est les champions" dans le Nord Pas-de-Calais en une minute !

France 3 Nord Pas-de-Calais Quand les "Pavarane" font la fête ! On vous offre les plus belles photos de nos Nordistes champions du monde !

Magique.On peut aligner ainsi les mots à l'infini. La joie d'avoir gagné la Coupe du monde s'est exprimée ce dimanche soir dans toutes les villes du Nord et du Pas-de-Calais... La folie s'est extériorisée chez tous les supporters de l'équipe de France. "On est les champions", comme en 98.De quoi garder... En voici un : une minute de frisson.Et le Nord Pas-de-Calais est aussi fier de son duo de défenseur : Pavard et Varane. Photos souvenir !