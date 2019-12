Magique : la marché de Noël d'Arras vu du ciel

Le marché de Noël d'Arras (Pas-de-Calais) est ouvert depuis le 27 novembre dernier. Pendant 32 jours, il s'illumine chaque soir et attire de nombreux habitants de tout le Nord Pas-de-Calais et au-delà. 140 chalets, une Grande roue, des illuminations sur toutes les places et dans les rues aux alentours : la réputation de ce marché n'est plus à faire.La ville d'Arras met le paquet et mise beaucoup sur cette période de l'année pour mieux faire connaître et mettre en valeur son centre-ville. Vu du ciel, le soir, c'est assez spectaculaire.Nous vous proposons un petit voyage au-dessus d'Arras, en drone, comme si vous étiez sur un petit nuage. Une minute de poésie et de lumière.Images : Artois drones.