VIDEO. Le magnifique “but de bâtard” d'Eden Hazard en League Cup

[VIDEO - BUT] Chelsea Peut-être LE plus beau but en carrière d'Eden Hazard !!

Un rodéo en solitaire dans la défense de Liverpool

https://t.co/ClBHkQ374s#LFCCHE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2018

"Ah la merveille, le génie (...) Quel but sensationnel !". Les commentateurs de Bein sports en ont perdu leur voix ce mercredi soir.C'est sans doute l'un des plus beaux buts de sa carrière. Le Belgea marqué soir face à Liverpool après une action solitaire assez géniale. Un slalom avec petit-pont dans la défense des Reds et une frappe pure qui va se loger dans le petit filet.Le joueur formé auest l'un des seuls au monde actuellement à pouvoir tenter ce genre de coup d'éclat. Son but marqué à la 85ème minute (sur le banc, il n'est entré qu'en 2ème mi-temps) a permis à Chelsea d'éliminer in extremis Liverpool 2-1."J'ai parlé avec N'Golo (Kanté) quand on était sur le banc, a expliquéau micro de Sky Sports. Il m'a dit qu'il ne voulait pas tirer de penalty (NDLR : il y aurait eu séance de tirs au but en cas d'égalité après 90 minutes). La seule solution était donc de marquer !" Dit comme ça, ça parait simple.