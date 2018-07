VIDEO. Main Square 2018 : avec Orelsan, la fête s'est bien finie

Orelsan au Main Square Festival : San, Basique et La pluie

, c'est le titre du dernier album du rappeur du moment en France, Orelsan. Difficile de mieux terminer l'édition 2018 du Main Square festival.Car Orelsan s'est montré aussi nonchalant qu'enthousiaste. A Arras, on a vu Nekfeu, IAM... mais le boss du rap français, c'est lui. Son show est à la fois "simple" et millimétré. Calibré pour les festivals qu'il arpente cet été (20 en tout). Calibré pour le fête (mâtinée de mélancolie).Orelsan a donc joué principalement les titres de son dernier album : ".. Auxquels il faut évidemment ajouter "Basique", joué deux fois, en 2ème titre et en conclusion. De quoi faire bouger plus de 40 000 personnes dans la Citadelle d'Arras."Simple, basique"... Orelsan cherche avant tout à être efficace et direct. : "Arras, vous n'avez pas les bases", lâche-t-il avant de reprendre son tube. "Aurélien, une chanson"... Et Aurélien enchaîne avec "Défaite de famille". Puis "La fête est finie"..."Quand y'a plus d'musique et t'es tout seul sur la pisteIl faut qu't'arrêtes de danserLa, la fête est finieLa, la fête est finie", clap de fin. A l'année prochaine !