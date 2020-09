VIDÉO. Masque en entreprise : le gouvernement privilégie "l'approche positive" sur le "contrôle" et les "sanctions"

Contrôles et avertissements

Port du masque en entreprise : le gouvernement plus sur "l'approche positive" que sur le "contrôle"

Plan de relance à venir

Alain Griset, le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises (PME), a indiqué qu'il comptait "avant tout sur la responsabilité de chacun, sur la conscience que chacun a de son rôle" pour appliquer le port du masque en entreprise à compter de ce mardi 1septembre."Naturellement , s'il y a des abus, il y aura comme d'habitude des contrôles, des avertissements", a indiqué lundi l'ancien chef d'entreprise originaire de Faches-Thumesnil (Nord), à l'antenne de France 3 Nord Pas-de-Calais. Il a toutefois précisé être "plutôt sur le conseil, sur l'approche positive, que sur le contrôle et les sanctions dans une situation dans laquelle on a plutôt intérêt de positiver."Quand faut-il porter le masque, exactement ? La "systématisation" ou "généralisation" du port du masque - la ministre du Travail Elisabeth Borne et ses services n'utilisent pas le terme "obligation" - s'applique à des espaces comme les "salles de réunions, couloirs, vestiaires, open spaces". Le "protocole national pour assurer la santé et la protection des salariés en entreprise dans la période de crise sanitaire" a été publié sur le site du ministère Seules situations dans lesquelles il n'est pas nécessaire de mettre un masque : si le salarié travaille seul, s'il est amené à faire des "efforts physiques intenses" en atelier (à condition d'avoir une faible densité de personne et une bonne ventilation) ou bien dans certaines situations précises en open space "Ça concerne, par exemple, une entreprise dans laquelle les espaces sont beaucoup plus grands, ce qui permet de respecter la distanciation", a souligné Alain Griset. "C'est possible également lorsqu'il y a dans le bâtiment plusieurs salariés et qui travaillent à des étages différents, là où il y a pas de risque de pouvoir être l'un à côté de l'autre. Le tout, c'est de s'adapter pour respecter ces règles" tout en permettant "une activité économique qui se fasse dans de bonnes conditions".Le plan de relance destiné aux entreprises doit encore être détaillé, mais le ministre délégué a d'ores et déjà indiqué "qu'il y aura au minimum 25 milliards d'euros fléchés TPE et PME, donc nous travaillons avec le Premier ministre, avec Bruno Le Maire, pour au bout du compte préciser l'utilisation de cet argent."