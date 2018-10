VIDÉO. Mer du Nord : le surprenant câlin d'un phoque à un plongeur

Dive buddy

La vidéo date du mois d'août 2018. C'est, un plongeur expérimenté du Nord de l', qui publie en ligne ces images tournées enprès des îles Farne, au nord-est du Royaume Uni.Cela fait 18 ans que Ben Burville plonge avec des, "créatures incroyablement douces" selon lui, qui peuvent atteindre 3 mètres et peser jusqu'à 300 kilos !Il apporte une preuve de cette douceur par l'image, avec un animal qui vient spontanément vers lui, et l'enlace, pendant que ses congénères assistent tranquillement à la. La séquence dure environ deux minutes."La particularité de cette rencontre est que le phoque était celui avec lequel j'avais déjà plongé. Avec plus de 5000 phoques aux îles Farne, je vois rarement le même. Celui-ci avait plongé avec moi pendant plus d'une heure, deux semaines avant cette rencontre", raconte Ben Burville, qui explique que c'est l'animal qui a souhaité cette interaction, et non l'inverse.D'ailleurs illes plongeurs : "Je conseillerais aux plongeurs de ne pas toucher à la vie marine, et notamment aux phoques gris. Ils ont certaines bactéries plutôt désagréables dans leur gueule, qui peuvent causer de graves infections", prévient-il.