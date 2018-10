VIDEO. Miss Nord Pas-de-Calais : les 19 candidates se détendent à la veille de l'élection à Orchies

Miss Nord Pas-de-Calais : les 19 candidates se détendent à la veille de l'élection à Orchies

Valentine Josson, Miss Flandres 2018 ; Anaîs Cailleux , Miss Halluin 2018 ; Léa Kolczynski, Miss Caudaisis 2018 ; Juliette Watrelot, Miss Pévèle 2017 ; Dominique Vilain-Allard , Délégué Régional miss France - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Ali Benbournane et Bertrand Théry. Montage de Valérie Biville.

Pour l'instant, pas de compétition entre les prétendantes, c'est Miss Flandres 2018, Valentine Josson, qui le dit ! "On se détend en attendant le jour J !" Derniers moments de détente au bowling ce vendredi pour les 19 candidates au titre de Miss Nord Pas-de-Calais, avant une journée qui peut conditionner l'avenir de la gagnante." confie Anaïs Cailleux, Miss Halluin 2018. "Après, on s'entend toutes bien, donc après la cohésion va rester jusqu'au bout."Pour évacuer la pression rien de tel qu'une partie de jeu de réalité virtuelle. Personne ne soucie de son apparence a moment-là. Même si toutes sont conscientes de l'événement.Parmi les favorites de cette édition 2018,, la soeur du footballeur champion du monde mais l'étudiante en droit de 19 ans fuit les caméras.Néanmoins, pour les autres miss, le challenge reste ouvert. "" souligne Léa Kolczynski, Miss Caudaisis 2018, "et".La nouvelle miss Nord Pas-de-Calais sera forcément observée par tout le monde. Il est vrai qu'après avoir eu 3 Miss France et 1 Miss Univers en 4 ans, les organisateurs ont eux aussi la pression.