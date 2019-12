VIDEO. Miss Univers : la Nordiste Maëva Coucke chute pendant le défilé en maillot de bain

Miss France tombe lors des épreuves préliminaires à Miss Univers 2019

Maëva Coucke réagit à sa chute dans une story Instagram

Accident de talons. Maëva Coucke a chuté lors du défilé de maillot de bain des épreuves préliminaires de Miss Univers 2019. La Nordiste, Miss France 2018, participe à ce concours prestigieux à Atlanta ce week-end. Elle voulait se qualifier pour la finale qui a lieu dans la nuit de dimanche à lundi (heure française). Elle s'est relevée très rapidement, sans encombre.Voici les images de cette chute. Maëva Coucke n'est pas la seule à être tombée. Quatre autres candidates (sur 90) ont vécu le même genre d epetite mésaventure la nuit dernière.Maëva Coucke va biene te elle a réagi avec humour à ce petit incident. "Bon les amis une petite vidéo... de la France qui tombe !", a-t-elle déclaré dans une story Instagram. « J’ai envie de vous dire que ça s’est plutôt bien passé outre le fait que je sois complètement tombée par terre. (...) Je voulais faire une petite vidéo pour dire que je ne me suis pas fait mal. J’ai envie de dire c’est la faute à pas de chance, c'est la faute au sol, la faute aux talons... Je ne sais pas. Bref, j’ai glissé, ce n’est pas bien grave. C’est du live, y a des choses qu’on ne contrôle pas et malheureusement on ne contrôle pas les chutes."Et elle conclut : "Je suis très contente d'avoir passé le preliminary. Je pense que ça restera dans les annales ". Rien de bien grave donc. Et pas de conséquence : la Nordiste sera bien présente en finale dans quelques heures . Et elle se verrait bien suivre les pas d'une autre Nordiste, Iris Mittenaere, Miss Univers 2016... (Vous pouvez lui donner un coup de pouce en votant ici