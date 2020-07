VIDEO. Moi ministre ? "Jamais", une idée "saugrenue", ce serait "un bordel", disait Eric Dupond-Moretti en 2018

Ne jamais dire jamais! Eric #DupondMoretti Avril 2018

-Si on vous proposait le poste de ministre de la justice, vous accepteriez?

-Non! Personne ne me le proposera. Moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil! C'est pas mon métier. Il faut en avaler, des couleuvres! pic.twitter.com/gtkTpCll1F — Thibault Malandrin (@tibomalandrin) July 7, 2020

Deux jours après la nomination de l'avocat nordiste Eric Dupond-Moretti au poste de ministre de la Justice, la vidéo ne manque pas de sel. Et tourne actuellement en boucle sur les réseaux sociaux.Elle date d'avril 2018. On y voit un Me Dupond-Moretti insister sur la sottise que représenterait l'idée d'une telle nomination. "Non ! D'abord, personne ne me le proposera. Et ce serait un bordel, mais alors ! […] Moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil" ."C'est pas mon métier. Il faut en avaler, des couleuvres, pour faire de la politique." Et l'avocat d'appuyer : "Personne n'aurait l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable, de me proposer cela."Ce mardi, Eric Dupond-Moretti a été particulièrement observé lors de sa passation de pouvoirs. "Je ne fais la guerre à personne", a-t-il lancé, au lendemain des déclarations de l'USM, principal syndicat de magistrats, qui avait estimé que sa nomination était une "déclaration de guerre à la magistrature". Le nouveau garde des Sceaux a promis de porter "enfin la réforme du parquet". Dès la fin du Conseil des ministres, il s'est rendu à la prison de Fresnes (Val-de-Marne) pour signifier son soutien aux agents pénitentiaires.