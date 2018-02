VIDEO. “Le mot ch'ti impossible pour un Parisien ?“, ”Bonjour”, rigole Dany Boon

- C'est quoi le mot ch'ti impossible pour un Parisien ?

- Bonjour !#Quotidien pic.twitter.com/JxJURRENCC — Quotidien (@Qofficiel) 19 février 2018

Les parisiens paient leurs impôts en France...eux. Bisous. — Madame Ghoul (@Madame_Ghoul) 19 février 2018 C'est insupportable cette mièvrerie ch'ti — TacOtac (@tac_otac) 19 février 2018 C'est tellement vrai... et c'est une parisienne qui parle... Quel beau plateau hier soir... — Michèle VINDELINCKX (@pounou17) 20 février 2018 Bizarre, j'ai beaucoup voyagé en France et si vous n'êtes pas "du coin" les gens ne vous disent jamais bonjour, à Paris comme en province!!!dans ma rue de banlieue parisienne tout le monde se salue, comme dans un village, n'en déplaise à Mr Boon. — néné (@eporedo) 20 février 2018

« Quand j’ai débarqué à Paris, je disais gentiment bonjour. Les gens me prenaient pour une cinglée. » Valérie Bonneton avec Dany Boon @RadioTeleSuisse 13h25 photo Philippe Christin pic.twitter.com/PaElFz64BO — Darius Rochebin (@DariusRochebin) 18 février 2018

". A cette question de, le présentateur de "Quotidien", on aurait peu penser queaurait répondu "wassingue", "ch'biroute ou encore "j'mingero"... Mais la réponse du comédien réalisateur nordiste a surpris et fait rire tout le monde sur plateau :"Y'a merci aussi", complète dans un fou-rire, l'autre Nordiste Guy Lecluyse. Des "attaques" gentilles mais en règle contre "l'antipathie" présumée des Parisiens qui se retrouvent dans le film "" ( sortie ce vendredi dans les Hauts-de-France ) : "Il y a une scène comme ça dans le film, je l'ai écrite en pensant à ce que j'ai vécu en arrivant à Paris, raconte Dany Boon. Je disais bonjour aux gens, comme dans le nord, tout le monde se dit "bonjour"... Les gens me regardaient en disant : "On se connaît ?"La blague de(vue plus de 100 000 fois sur Twitter) n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde. Certains reprochant au Nordiste de trop tirer sur la corde ch'ti...A noter que Valérie Bonneton, qui joue aussi dans le nouveau film de Dany Boon et originaire du Douaisis , a raconté il y a quelques jours la même "anecdote" lors d'une interview : « Quand j’ai débarqué à Paris, je disais gentiment bonjour. Les gens me prenaient pour une cinglée. »