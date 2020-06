VIDEO. Municipales à Lille - 2nd tour : Aubry, Baly et Spillebout ont voté ce dimanche matin

Municipales à Lille - 2nd tour : Aubry, Baly et Spillebout ont voté ce dimanche matin

Spillebout-Aubry-Baly. C'est l'ordre de passage au bureau de vote des trois candidats ce dimanche à Lille. Violette Spillebout, tête de liste Faire respirer Lille s'est rendu au bureau de vote à Fives. Ses soutiens en ont profité pour faire passer un message aux journalistes : ils soupçonnent de la fraude dans certains bureaux, comme l'a indiqué Le Monde . Aucune preuve n'a été apporté mais les candidats LREM se disent très attentifs.De leur côté, Stéphane Baly (EELV) et Martine Aubry (PS) ont voté entre 11h et 11h30 dans deux bureaux de vote différents du Vieux-Lille.Martine Aubry, maire de Lille depuis 2001 est arrivée en tête au 1er le 15 mars dernier (29,8%), Stéphane Baly (EELV) l'a talonnée et Violette Spillebout (LREM, 17,5%), était un peu plus loin.Les premiers résultats sont attendus à partir de 20h.