VIDEO. Nausicaá : les requins-marteaux, nouvelles stars de l'aquarium géant, sont arrivés

Arrivée des requins marteaux à Nausicaá

Impatients de les voir, comme s'il s'agissait de nouveaux-nés. Ils sont émus les aquariologistes dedevant ces requins-marteaux arrivés ce jeudi par les airs, des profondeurs de l'océan. 3 jeunesfemelles (d'une espèce menacée) prélevés au large de l'et qui vont bientôt rejoindre les pensionnaires du grand bassin. Il y en aura bientôt 9 en tout. "Pour l'instant, ce sont vraiment des tous petits requins, avec une tête disproportionnée par rapport au reste du corps", explique Stéphane Hénard, responsable aquariologie.Ils ont désormais rejoint le bassin d'acclimatation. Ensuite ils iront vivre dans le nouveau grand bassin de Nausicaá. "En fait, ce grand bassin a été fait autour des requins-marteaux. Parce qu'on voulait un décor qui soit Malpelo (une île au large de la Colombie) et Malpelo, c'est un des endroits au monde où on peut voir le plus de requins-marteaux", explique Philippe Valette, directeur général de Nausicaá.Pour l'instant, ces requins ne mesurent qu'une cinquantaine de centimètres mais adultes, ils pourront atteindre jusqu'à 3 mètres !Les visiteurs depourront ainsi les admirer dans le plus grand bassin d'Europe, 10 000 m3, soit 4 piscines olympiques. Le 19 mai, Nausicaa inaugurera sa nouvelle aile consacrée à la haute mer avec un grand spectacle pyrotechnique.