VIDEO. Neige - Insolite : quand la police belge s'amuse à faire des dérapages sur un parking

Politie Dilbeek, ist plezant jongens? 😂😂😂 busted!!! Mardi 22 janvier 2019

. C'est le commentaire qui accompagne lapubliée ce mardi par une internaute sur. On y voit une voiture de la police fédérale belge faire des "drifts", dérapages en rond, sur un parking.La scène a été filmée à, près de Bruxelles. Elle suscite évidemment beaucoup de réactions amusées et ironiques. Et bien sûr des milliers de partages. Certains soulignent sans ironie qu'il est bon que des agents de police "s'entraînent" à conduire sur des sols enneigés.Mais au commissariat, on a sans doute moins apprécié la scène. Une enquête a été ouverte, selon Het Laaste Nieuws . La police de Dilbeek indique qu'elle prendra "des mesures appropriées si cela s'avère nécessaire."