VIDÉO. Pour Noël, le roi des Belges Philippe souhaite la formation rapide d'un gouvernement

"Une époque charnière"

Le Roi des Belges a appelé mardi les partis politiques du royaume à s'entendre "le plus rapidement" pour former un gouvernement fédéral "capable de prendre des décisions équilibrées" afin de mettre un terme à une année de crise politique."Il est capital que nous mettions en place le plus rapidement possible un gouvernement fédéral de plein exercice capable de prendre des décisions équilibrées et de les porter", a plaidé le Roi Philippe dans son allocution de Noël.La Belgique est sans gouvernement depuis un an et les négociations piétinent. L'enjeu est de faire cohabiter un nord néerlandophone ancré à droite et un sud francophone qui vote à gauche. Le contexte politique est rendu plus compliqué par la montée des formations extrémistes dans les deux communautés.Le souverain a appelé au compromis et a fustigé "la violence explicite dans le langage qui juge et le geste qui détruit". Le commentaire est vu par les analystes comme une condamnation des critiques et des piques échangées entre les dirigeants des deux principales formations du pays, le parti socialiste francophone et la Nouvelle Alliance flamande (NV-A)."Nous vivons une époque charnière, de remise en question de notre modèle social, économique, environnemental. Une époque où beaucoup ont perdu leurs repères. Et qui exige donc de nous une implication plus importante. Ce n'est pas l'heure du renoncement", a insisté le souverain.