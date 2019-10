VIDEO. “Nouveau challenge” : Camille Delcroix (Top Chef) va travailler dans un restaurant de Philippe Etchebest

Camille Delcroix va travailler pour Philippe Etchebest : "Nouvelle aventure, nouvelle vie..."

Camille Delcroix, connu dans la région pour avoir gagné le concours de M6 "Top chef" va devenir Bordelais. Il va travailler à partir de janvier pour le médiatique chef Philippe Etchebest. Il travaillait jusqu'à maintenant au restaurant gastronomique "Le Meurin" à busnes, près de Béthune."Ravi de vous annoncer que j’ai choisi Camille Delcroix pour m’accompagner en cuisine dans mon futur projet Bordelais ! En attendant, on se retrouve avec Camille dans la prochaine saison d’Objectif Top Chef bientôt sur M6", peut-on lire sur la page Facebook de Philippe Etchebest.Camille Delcroix sera chef d'un nouveau restaurant situé place des Chartrons à Bordeaux. "Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet tous les deux, a confirmé Camille Delcroix dans l'émission "Vous êtes formidables". Il m'a proposé cette place en novembre 2017, quand j'étais en finale de Top chef. J'ai travaillé dans le restaurant de M.Meurin jusque début septembre. Là, je fais une pause pour m'occuper de ma fille de 3 mois et faire la promotion de mon livre. Et bientôt, nouvelle vie bordelaise, nouveau challenge."Camille Delcroix vient de sortir un livre de recettes typiques intitulé "La popote du Nord". Signe de son attachement fort à la région. "Il faut partir pour mieux revenir...", dit-il en évoquant son déménagement à Bordeaux.