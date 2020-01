VIDEO. “On n'est pas sur le marché à Kinshasa” : un contrôleur d'un Thalys Paris-Bruxelles accusé de racisme

"On n'est pas sur le marché à Kinshasa" : une vidéo filmée dans un train IZY

Une vidéo filmée à bord d’un IZY montre des propos inappropriés tenus par un de nos agents dans un contexte de situation tendue. Nous tenons tout d’abord à nous excuser auprès de la cliente. — izy_fr (@izy_fr) January 2, 2020

La vidéo a été filmée par une passagère d'un train IZY (offre low-cost de Thalys) effectuant la liaison Paris-Bruxelles. On y voit un contrôleur discuter avec une cliente. Il lui réclame une surtaxe pour l’un de ses enfants. La femme conteste et demande à voir le réglement écrit. le ton monte et le contrôleur menace de faire passer l'amende de 10 euros à 49 euros.Et il lâche cette petite phrase : "On n'est pas sur le marché à Kinshasa". Une allusion claire à l'origine ethnique de la cliente. "Ça, c'est très raciste", réagit une passagère.La femme qui a filmé et publié cette vidéo a confirmé les propos auprès de la RTBF . IZY a réagi sur Twitter à cet incident et parle de "propos inappropriés tenus par un de nos agents dans un contexte de situation tendue". La société ajoute qu'une enquête interne est en cours : "Nous sommes très clairs : aucune parole discriminatoire n’est tolérée par IZY. Chez nous, la multiculturalité fait partie de notre ADN. Une enquête interne est en cours."