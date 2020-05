VIDEO. Onnaing : Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en visite chez le “bon élève” Toyota

Production de masques et de visières

En pleine période de redémarrage économique, la ministre du travail était dans le Nord ce mardi 19 mai. Muriel Penicaud a visité 2 entreprises dont l’usine Toyota...considérée comme le "bon élève" de l'industrie régionale.Toyota a été l’un des premiers sites dans les Hauts-de-France à relancer sa production, grâce notamment à un accord de reprise du travail, co-écrit avec la direction et quatre syndicats représentatifs sur cinq.C’est ce qu’est venue mettre en valeur la Ministre du Travail. "J’ai rencontré les organisations syndicales qui ont passé des semaines pour mettre au point toutes ces modalités pour protéger les salariés pleinement (…). C’est une entreprise qui démontre qu’on peut reprendre l’activité à deux conditions : mettre en place les conditions sanitaires et avoir un vrai un dialogue social", se réjouit Muriel Pénicaud.Depuis la reprise du travail,avant le début du confinement. Et en plus de sa production automobile habituelle, l’entreprise japonaise s’est lancée dans la production de masques et de visières sur le site de Valenciennes. "Il y a eu des innovations techniques ici" a avancé Muriel Pénicaud.Une reprise du travail fruit d'un dialogue social, une production de masques et de visières sur le site et des salariés heureux de retourner au travail... Une visite sans encombre et une ministre du Travail comblée.