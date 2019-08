VIDÉO. Pairi Daiza : une nouvelle espèce de loups fait son entrée dans le parc animalier belge

Une meute de 9 loups ont intégré le parc animalier belge Pairi Daiza vendredi 2 août, a annoncé le parc sur Facebook. Ce sont des loups du Canada, une espèce qui n'était pas encore représentée au sein du parc.La meute est composée d'un mâle, Nanouk, et d'une femelle, Nita, et de leurs 7 petits. Le mâle vient du zoo de Münster en Allemagne et la femelle, de celui de Mulhouse en France. Ils ont intégré le site La dernière frontière, inspiré de la Colombie-Britannique au Canada.