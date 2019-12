VIDÉO. Pairi Daiza : la plus grande patinoire d'Europe est flottante et fonctionne sans eau

De plus en plus de patinoires "écolos"

Si la sensation de glissade y est "pareille que celles en vrai", selon un patineur occasionnel interrogé par RTL Info, "ça accroche un peu plus", tempère un autre, qui trouve par ailleurs que ce sytème "est sympa" et "que ça fait moins mal quand on tombe".Le grand parc zoologique Pairi Daiza, situé à Brugelette en Belgique, a fait installer sur un plan d'eau la plus grande patinoire d'Europe entièrement synthétique. D'une surface de 1500 mètres carrés, elle est presque intégralement composée de polyéthylène, dans un assemblage de près de 9000 cubes embriqués comme des Lego.Fonctionnant sans eau ni électricité, ce type d'équipement serait de plus en plus demandé, notamment pour les installations ephémères en période de fêtes, selon Jean-Marc Jadoul, responsable de projet Colors Production, qui répond à RTL Info : "La proportion de patinoires synthétiques augmente, par rapport à toutes ces contraintes écologiques. On avait, il y a encore 5 ans, peut-être 5% de demandes en patinoires synthétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui on approche les 20% de demande".La patinoire synthétique de Pairi Daiza est accessible jusqu'au 5 janvier 2020.