VIDEO. La Panne : une Belge championne du monde de “Danse avec chien“ (”Dog dance”)

Championnat du monde de Dog Dance en Allemagne.

Une passion

Elke lors de sa victoire en Allemagne. / © Elke Boxoen

Cela fait plus d'un an que cette habitante belge de La Panne (près de Dunkerque) s'entraîne sur sa chorégraphie, et cela a payé puisqu'elle vient de remporter le championnat du monde de Danse avec chien également appelé Dog Dance. Elke Boxoen et son Border Collie ont remporté le titre dans la catégorie "freestyle" en Allemagne."Le titre ne représente pas grand chose pour moi, j'espère grâce à cela, plutôt inspirer d'autres personnes à se lancer dans le Dog Dance", explique Elke Boxoen.Et ce n'est pas une première pour cette habitante de La Panne. En effet, elle a déjà remporté ce titre en 2017. Depuis 2006, Elke pratique le Dog Dance. A l'époque c'était en compagnie d'un autre Border Collie qu'elle s'est lancée, en trouvant cette discipline sur internet. "Mon chien était très joueur, alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose pour l'occuper et j'ai trouvé que cette discipline artistique pouvait être intéressante", confie-t-elle.Et pour les entraînements, elle a des techniques bien à elle : "je procède comme avec un enfant de 3 ans. Il faut que ça reste un jeu et surtout écouter le chien, rester toujours en connexion avec lui", ajoute Elke.Outre l'aspect financier qui reste assez faible finalement, c'est avant tout par passion que cette Belge se lance dans ces compétitions. Un moyen de faire renconnaître l'alchimie qu'elle a noué avec son chien.