VIDEO. Paris-Roubaix : quelles sont les meilleures chances des Hauts-de-France ?

Quels sont les coureurs-cyclistes favoris, originaires des Hauts-de-France ?

Reportage de Jean-Marc Devred et Julien Lanchas - Jean-Marc Devred et Julien Lanchas

A 11 heures, samedi 13 avril, les différentes équipes participant au célèbre Paris-Roubaix se sont présentées à la foule venue en nombre. Réunis devant le Palais de Compiègne, revue d'effectif des coureurs des Hauts-de-France.L'enfant du pays, a reçu un accueil triomphal devant le palais impérial de Compiègne. Le Beauvaisien serade la course. A son actif, ce sprinteur reconnu, compte un titre de champion du monde espoirs en 2011, de champion de France sur route en 2014 et 2017. Il a aussi remporté le Milan-San Remo en 2016 sous les couleurs de Groupama-FDJ pour qui il roule depuis 2012.Malgré un début de saison difficile, il se dit confiant : "J'ai eu des petits pépins de santé au début de l'année, ce qui m'a retardé dans ma préparation. Je commençais vraiment à bien revenir la semaine dernière, donc j'espère que ça va continuer".L'autre Picard,était aussi attendu par ses supporters. Le pistard de la Somme disputera sonen espérant faire mieux que la saison passée : "Je n'avais pas eu de chance, donc j'ai abandonné au milieu du parcours, en tombant, j'ai crevé. Je veux faire mieux que l'année dernière, j'espère que ça va bien se passer et on verra à l'arrivée ce que ça donne".a déjà remporté le. Absent au Tour des Flandres organisé une semaine avant Paris-Roubaix, le Cambrésien serade la terrible formation Deceuninck-Quick-Step. "On est bien préparé mentalement, physiquement. On stresse un peu, on espère que la chance sera avec nous, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai tout fait pour être en forme".est arrivé en grande forme à Compiègne après le forfait de son coéquipier néerlandais Niki Terpstra, ancien vainqueur. Il sait qu'il aura une belle carte à jouer : "Je sais que je vais avoir un rôle très important dans l'équipe avec Damien Gaudin et je pense qu'il ya la possibilité de faire de belles choses. Il va falloir courir juste et ne pas prendre la course à contre-temps".L'équipe nordiste deen revanche partira sans grande ambition après une campagne flandrienne complètement ratée.