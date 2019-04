VIDÉO. Paris-Roubaix : une reconnaissance glissante, mais un parcours sec prévu dimanche

When you already rode 224 km, including more than 45 km of cobbles and you discover this ⬇️ 😱

Welcome to Le Moulin-de-Vertain!😈



Quand tu as déja roulé 224 km dont 45 de pavés et que tu découvres ça ⬇️ 😱

Bienvenue au Moulin-de-Vertain ! 😈#ParisRoubaix pic.twitter.com/8RZzPccrpd