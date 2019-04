VIDEO - Le Paris-Roubaix a sa bière : “Enfer du Nord”

VIDEO - La bière du Paris-Roubaix

Habiter à l'entrée du pavé de Quérenaing,c'est vivre avec l'Enfer du Nord, toute l'année. C'est la vie de Sylvain Delhaye, brasseur. "Ça a été un élément un peu déclencheur. Sutout pour le nom "l'Enfer du Nord", puisque c'est un nom qui est mythique... D'enfance, j'ai toujours connu Paris-Roubaix, je l'ai toujours vécu? Avec les caravanes publicitaires, avec les hélicoptères, toute cette effervescence sportive, cycliste... C'était génial,"raconte l'entrepreneur.Le vélo, l'effort, les pavés, la bière., il y a 3 ans. Du houblon venu des flandres et un malt des Hauts-de-France en fond un produit entièrement régional. Une mousse fraiche et florale, qui ne porte finalement pas bien son nom : "Volontairement, on a voulu faire queqlue chose d'accessible. Dédramatiser, adoucir... Déjà, par un degré d'alcool, qui est beaucoup plus accessible. Elle est à 6 degrès."La recette de sa blonde, n'imaginez même pas la lui demander, elle est secrète au gramme près.Aprèsnous retrouvons "l'enfer du Nord" en cave de chauffe, avec sa nouvelle étiquette, et son médaillon d'or du salon de l'agriuclture de Paris 2019."Une belle reconnaissance", s'enorgueillit le brasseur.Pas de chope ici, pour la deguster, il vous faudra lever en guise de verre un pavé. Le privilége de ceux qui ont gagné la reine des classiques, ou qui l'ont regardée passer...