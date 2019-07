VIDEO. Pas-de-Calais : des mystérieux motifs géants (crop circles) dans les champs

Maisnil-les-Ruitz : des crop circles dans un champ

150 à 250 € de dégâts

Des formes géométriques géantes dans un champ. Vues du ciel, elles forment un motif mystérieux. Des dessins complexes d'une centaine de mètres de long qui donnent l'impression d'une sculpture en relief.Ce sont des crop circles, cercles de culture : un ensemble de motifs géométriques réalisé dans un champ de céréales (généralement de blé) par flexion et couchage des épis, selon la définition officielle. A Maisnil-les-Ruitz (près de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais), ils sont apparus ce week-end dans un champ. Un droniste a filmé le crop circle et la vidéo a rapidement passionné sur les réseaux sociaux.Pour son originalité, sa beauté, son mystère... Et depuis quelques jours, on vient de loin pour observer le phénomène. "Je préfère croire que ce sont des extratrerrestres, lance un ado. En fait, c'est extrêmement mystérieux..."Le phénomène semble à la mode puisqu'un crop circle a également été vu à Calais ces derniers jours. Ces formes géométriques seulement visibles du ciel enflamment souvent les réseaux sociaux. Ils sont apparus en Australie à la fin des années 60. Certains y voient parfois une manifestation surnaturelle ou même l'oeuvre d'extraterrestres. En fait, ils sont plutôt assimilables à land art ou à des graffitis ruraux.A Calais, ça ne fait pas rire l'agriculteur propriétaire du champ concerné. « Je me suis renseigné, et j’ai appris que les gens qui font cela aplatissent les cultures avec des planches de bois. Mais dans la plupart des cas, ils demandent d’abord l’autorisation au propriétaire du champ, et l’indemnisent. Le peu que j’arriverai à récupérer, ça partira en nourriture pour le bétail », déplore-t-il dans La Voix du Nord A Maisnil-les-Ruitz, Serge Lambert, agriculteur, est du même avis : "C'est quand même des dégâts... Pour le plaisir...". Il estime les pertes à environ 150€. 250 à Calais.On ignore pour l'instant l'identité des auteurs de ces crop circles. Comme leurs motivations et le sens des motifs dessinés.