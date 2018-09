VIDEO. Passionnel, tendre, fougueux ou coquin, l'Amour se déshabille au Louvre-Lens

Passionnel, tendre, fougueux ou coquin, l'Amour se déshabille au Louvre-Lens

Adoration. Passion. Galanterie. Libertinage. Romantisme., croisant les techniques et les civilisations, est désormais visible dans une exposition temporaire baptisée "Amour".Une histoire des manières d’aimer. Une histoire dans laquelle la femme tient le 1er rôle. D'abord tentatrice à l'image d'Eve ou Pandore, elle va peu à peu devenir au Moyen âge, l'objet de toutes les attentions. C'est l'époque de l'amour courtois.Symbole de ce changement :"Dans la courtoisie, la femme devient la suzeraine de son seigneur qui doit accomplir des exploits pour séduire le coeur de sa dame, explique Zeev Gourarier, commissaire de l'exposition "Amour". Et effectivement, des très grandes dames au Moyen-âge dont Isabelle la catholique, dont le rayonnement va se réfléter sur le jeu d'échec et la reine va devenir la pièce la plus puissante du jeu."Un amour chaste qui devient physique. Les hommes s'émancipent de la religion. L'exposition nous emmène notamment au 18eme siècle où les corps se dénudent.Ici, les grandes oeuvres classiques côtoient l'art populaire..., nous interpelle sur notre rapport à l'intimité.L'exposition se termine même en chanson, une invitation à continuer ce voyage amoureux, en musique.