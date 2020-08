VIDÉO. Le Picard Arnaud Démare remporte le Tour de Wallonie, à huis-clos

Incroyable @ArnaudDemare !!! Le Français de la Groupama-FDJ grille la politesse à Philippe Gilbert sur la ligne et fait coup double : la 4e étape du Tour de Wallonie et le classement général, quelle victoire 🔥🔥🔥 #TRW2020 #HomeOfCycling pic.twitter.com/wYfOl2NrdF — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 19, 2020

Covid-19 : entre horaires tenus secrets et masques, un Tour de Wallonie à huis-clos • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ), les 198,1 kilomètres en 4:51:33

Philippe Gilbert (BEL/Lotto Soudal) m.t

Greg van Avermaet (BEL/CCC Team) m.t

Clément Venturini (FRA/AG2R La Mondiale) m.t

Jasper de Buyst (BEL/Lotto Soudal) m.t

Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) 17:48:51

Greg van Avermaet (BEL/CCC Team) à 0:20.

Amaury Capiot (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) à 0:25

Florian Senechal (FRA/Deceuninck-Quick-Step) à 0:27

Clément Venturini (FRA/AG2R La Mondiale) à 0:27

Le Picard Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté le Tour de Wallonie cycliste après s'être adjugé la dernière étape entre Blegny et Erezée (198 kms) mercredi devant les Belges Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet.Sur un terrain accidenté, Démare a résisté à une accélération de Gilbert avant de le passer dans les derniers mètres et s'offrir sa deuxième victoire de la semaine.Porteur du maillot jaune depuis lundi, le sprinter de 28 ans décroche la troisième victoire de sa carrière dans une course à étapes après les 4 Jours de Dunkerque (2014) et les Vattenfall Cyclassics (2012).Cette édition du Tour de Wallonie s'est révélée un peu particulière, compte tenu du contexte sanitaire : huis-clos oblige, les horaires de passage étaient tenus secrets et on trouvait peu de spectateurs sur le bord des routes.Déjà vainqueur cette saison à Milan-Turin, Démare s'affirme comme l'un des hommes à battre dimanche lors des championnats de France en Bretagne.