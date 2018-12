VIDÉO. Les plus belles décorations de maison en Picardie pour Noël

© Murielle Deconne

Il semblerait que le père Noël et ses lutins entendent leur linge chez Murielle à Villers-Cotterêts ! / © Murielle Deconne

Le spectacle de Fabien Bojko à Nouvion-le-Comte (Aisne)

Vignacourt : pour Noël sa maison brille de mille feux

Chaque année, une habitante de Vignacourt il investit encore un peu plus pour couvrir chaque centimètre carré de sa maison de guirlande et autre personnage lumineux.

La maison d'Antoine Godet à Saint-Riquier (Somme), prête à célébrer Noël. / © Antoine Godet

Vous avez été quelques uns à nous transmettre des photos et vidéos de vos jardins et maisons parés de leurs atours de Noël. Voici un aperçu des plus belles décorations réalisées dans les trois départements.(Somme), Joffrey Dewitte a recouvert sa pelouse d'un village de santons, posé sur une bâche blanche. Tout autour, le Samarien a disposé des guirlandes électriques, flocons, traîneaux et autres sculptures incandescentes. Il illumine sa maison chaque jour vers 19 heures, selon les conditions météorologiques.Dans l'Aisne, les pères Noël et les bonhommes de neige ont rejoint les pas japonais dans le jardin de Murielle Deconne. La façade de sa maison,, patrie d'Alexandre Dumas, s'est aussi fournie en illuminations.Tout prêt de là, Fabien Bojko a opté pour un son et lumière millimétré. Dans la cour de son domicile de(Aisne), ce passionné d'électronique propose aux passants un spectacle chaque jour à 18 heures., près de Compiègne, Frédéric a opté pour une illumination plus sobre mais très réussie. L'Isarien a parsemé de guirlandes discrètes les arbres de son jardin et la façade de sa maison, et des sucres d'orge ont été assignés à l'allée principale.Un peu plus au sud, Alain et Marie-Claire Marie décorent leur maison dedepuis plus de 15 ans. Nous sommes allés à leur rencontre le 22 décembre.Marie-Josephe Tassin, à, sublime aussi son domicile depuis de longues années. Cette passionnée de Noël propose un spectacle lumineux pour petits et grands à la nuit tombée. Nous l'avons rencontrée le 23 décembre.Les couleurs de Noël, c'est surtout du rouge et du vert. Antoine Godet a choisi de vêtir sa demeure deavec ce thème coloré. Avec, bien sûr, quelques guirlandes à petites LED, quelques bonhommes de neiges et traîneaux de père Noël.