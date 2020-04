VIDEO - Les pompiers de l'Oise relèvent le Handstand T-shirt challenge que leur avaient lancé les pompiers du Nord

C'est le défi du moment sur les réseaux sociaux : le #Handstandtshirtchallenge. Il s'agit d'enfiler un t-shirt tout en faisant le poirier contre un mur. Pas facile à faire quand vous êtes tête en bas, sur les mains et les jambes en l'air.En général, cette drôle d'initiative ne vous prend pas un matin en vous levant. Si le mot vient jusqu'à vous, c'est qu'une de vos connaissances vous a publiquement mis au défi de le réussir.C'est ce qui est arrivé aux pompiers de l'Oise : le 11 avril dernier, leurs collègues du Nord, après avoir réussi leur propre défi, l'ont lancé aux pompiers de Mouscron en Belgique, à la gendarmerie du Nord et au Sdis 60.Et les pompiers de l'Oise n'ont pas attendu pour accepter le Handstand T-shirt challenge qui leur avait été adressé. Dès le lendemain, les Picards ont réussi à leur tour le défi :Et pour continuer à faire tourner ce défi, le Sdis 60 a nommé les pompiers de la Somme, la Gendarmerie de l'Oise, la police municipale de Compiègne et celle de Beauvais.