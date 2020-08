VIDÉO. Pourquoi les guêpes sont plus nombreuses que jamais cet été

Hivers doux et étés secs

Pourquoi les guêpes sont plus nombreuses que jamais cet été

Cet été, vous avez peut-être été un peu plus dérangé qu'à l'accoutumée par des guêpes tournant autour de votre assiette. Ces insectes sont plus nombreux que jamais, et ce n'est pas Romain, à Dourlers (Nord) qui dira le contraire : "Il y a trois nids cette année dans la maison. C'est beaucoup, j'en avais eu qu'un l'année dernière."Ludovic Dormigny, désinsectiseur, reçoit jusqu'à 30 appels par jour depuis la mi-juillet. Plusieurs méthodes existent pour détruire un nid – aspersion d'insecticide liquide pour les plus visibles, poison en poudre pour les mieux dissimulées. "Une fois que la reine meurt, le nid meurt", note-t-il.Cette prolifération des guêpes, en tout cas, s'explique facilement. "Le fait qu'on ait de plus en plus des hivers doux avec peu de gelées, fait qu'on a une meilleure survie des reines en hiver, et de ce fait au printemps on a plus de guêpes qui arrivent à se développer", avance Eric Penet, technicien biodiversité au parc naturel de l'Avesnois."Il y a aussi le fait que les étés sont de plus en plus secs, donc la disponibilité alimentaire pour les guêpes, qui sont des carnivores, est de plus en plus faible", précise Eric Penet. "Par conséquent, elles viennent se nourrir là où elles peuvent trouver des ressources alimentaires, c'est-à-dire chez les hommes." Selon Le Journal des Flandres , un nid de 1,20 mètre aurait même été découvert chez une habitante de Bourbourg.Si vous découvrez un nid de guêpes chez vous, n'essayez pas d'intervenir seul et appelez plutôt un spécialiste.