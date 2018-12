VIDÉO. Le prix du carburant a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'année

Le prix du carburant a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'année

Le prix du carburant,, a atteint son niveau le plus bas de l'année 2018. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, même si cela pourrait ne pas durer.Du "Ça fait plaisir !" au "C'est pas assez !", la baisse provoque des réactions assez différentes d'un consommateur à l'autre. Il est vrai qu'elle n'est que deThierry Puentes, patron d'Auchan Grande-Synthe, note que cette année: "Durant le premier semestre, voire jusqu'au 15 octobre, on n'a pas eu une baisse de clients mais on a eu une baisse effectivement de litrage. Ce qui veut dire que les clients venaient aussi nombreux mais remplissaient beaucoup moins leur réservoir."Cette baisse,, devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, selon les estimations.