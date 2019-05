VIDEO. Des profs en maillot du RC Lens, un clapping, des chants... Un collège propose une journée sang et or aux élèves

Des profs en maillot de Lens, clapping, chants... Un collège propose une journée sang et or

Quelle belle initiative de la part du collège Sainte-Ide et cet enseignant.



C’est aussi comme ça que l’on transmet la fibre @RCLens !



Fier. #RCLens pic.twitter.com/j2KaBU9QTz — Abdellan Zoubpez (@rclensynadamas) 23 mai 2019

Une "Lensoise" chantée en cours d'anglais, un clapping dans la cour de récré, des profs habillés avec un maillot sang et or. Drôle de vendredi au collège Saint-Ide de Lens.Les centaines d'élèves ont eu l'autorisation de venir habillés en sang et or et la journée est ponctuée d'animations "RC Lens". Ce vent de folie, c'est un professeur d'EPS de l'établissement qui en eu l'idée constatant que la perspective de montée en Ligue 1 suscitait l'enthousiasme des élèves : "On a vu que ça a créé une dynamique au sein de l'établissement et même au-delà. C'est même inouï !"Même le directeur du collège a joué le jeu. "Ce sont les valeurs du foot. Du courage... C'est ce qu'on souhaite partager avec les enfants ici."Une façon aussi évidemment de supporter le RC Lens qui joue ce vendredi un match de barrage capital pour continuer à rêver de Ligue 1.L'initiative n'est pas passée inaperçue. Le RC Lens a tweeté une vidéo et écrit : "Un soutien comme on aime ! Merci au collège Sainte-Ide de Lens qui a mobilisé ses élèves".