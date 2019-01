VIDÉO. Propos de Macron sur ceux “qui déconnent“ : Martine Aubry veut ”des mots aussi durs pour les évadés fiscaux”

"Je n'envoie pas un Scud" à Macron

Propos de Macron sur ceux "qui déconnent" : Aubry veut "des mots aussi durs pour les évadés fiscaux"

Débat national, Gilets jaunes, ISF...

Les "salariées illettrées", "", "les Gaulois réfractaires", "le pognon de dingue dans les aides sociales", "" ou encore "les gens en situation de difficulté qu'il veut responsabiliser parce qu''il y en a qui déconnent"...Lors de ses vœux à la presse, la maire de Lillea égréné les propos polémiques qu'a prononcés depuis le début de son quinquennat. "Il y a un problème !" s'indigne-t-elle ""Moi j’attendrais du Président de la République, pour lquand le pouvoir d’achat de leurs salariés n’augmente pas,alors qu’on a plombé son entreprise, là, rien !" a ajouté l'élue socialiste."Je n'envoie pas ce matin un Scud au président de la République" s'est défendue Martine Aubry, qui "". "Je dis simplement que sa politique n'est pas bonne pour la France"La maire lilloise n'a pas seulement parlé du chef de l'État, mais s'est également exprimée sur différents sujets de l'actualité, au premier rang desquels le grand débat national, déclarant : ", mais je serai facilitateur."Elle a également évoqué la crise des Gilets jaunes qui entamera ce week-end sa 10semaine de mobilisation. "Il faut que chacun retrouve la raison, qu'on désescalade de tous côtés dans les provocations, sinon on ne va pas y arriver", a-t-elle estimé, précisant que "le cœur des revendications des Gilets jaunes, c'est le rejet du libéralisme et de tout ce qu'il entraîne, le financier qui prend la main sur l'économie."Et en matière d'économie, justement, Martine Aubry souhaite comme la CFDT l'organisation "une grande conférence sur les salaires", qui porterait "sur la répartition des richesses entre le capital et le travail"En matière de fiscalité, elle s'est dite "favorable au retour d'un impôt sur la fortune", "meme si ce n'est pas l'ISF en tant que tel". Quant à "la taxation des carburants les plus polluants", l'une des étincelles qui ont initié la crise des Gilets jaunes,même si elle admet qu'il faudrait "compenser pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement".Sur un sujet plus léger et local, Martine Aubry s'est dite ravie de la disparition de la Gobee Bike , et s'est dite contre l'arrivée des trotinettes électriques à Lille.