VIDÉO. Quand Binche, la ville du Mardi gras belge, découvre le carnaval de Dunkerque

Quand Binche, la ville du Mardi gras belge, découvre le carnaval de Dunkerque

Patrick, Membre de la bande Dunkerque-Rosendaël​​​​​​​, Christophe Merten (Tof le Grand), Tambour major de Dunkerque-Rosendaël​​​​​​​ ; Clémence Mathieu, Directrice du Musée International du carnaval et du masque de Binche - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Jean-Pascal Crinon. Montage de Michelle Vansteenkiste.

Le carnaval de Binche, photographié en janvier 2018. / © MAXPPP

" La bande de Dunkerque-Rosendaël détonne, dans le paysage de Binche, où se trouve le plus ancien carnaval de Belgique . Ici, l'esprit n'est pas aussi déjanté que dans la cité de Jean Bart, mais le tambour major et sa troupe sont bien accueillis.par rapport à nous, notre répertoire !" s'amuse une Binchoise., puisque la bande a été invitée en marge de la première exposition consacrée au carnaval de Dunkerque. "Des frères du carnaval dunkerquois rejoignent leurs frères du carnaval de Binche, d'autant que c'est la première fois qu’il y a une exposition sur le carnaval de Dunkerque !" se réjouit Christophe Merten, dit Tof le Grand, tambour major de Dunkerque-Rosendaël.​​​​​​​qui est renommé dans toute la France, ici en Belgique" s'enthousiasme Clémence Mathieu, directrice du Musée international du carnaval et du masque de Binche.Une passerelle entre les carnavaleux, et surtout une petite répétition avant les festivités pour les Nordistes.