VIDEO. Quand l'humoriste Camille Lellouche chante les annonces SNCF dans le TGV Calais-Paris

SUITE À LA GRÈVE SNCF ILS M'ONT EMBAUCHÉ (C'était mon rêve de faire une annonce en chantant dans le train) ✅ #MerciSophie et #MerciMartial #Lamusiqueréchauffelescoeurs 76.8k Likes, 1,552 Comments - Camille Lellouche (@camillelellouche) on Instagram: "SUITE À LA GRÈVE SNCF ILS M'ONT EMBAUCHÉ (C'était mon rêve de faire une annonce en chantant dans le..."

En ces temps de grève, voilà une séquence qui fait parler de laavec le sourire. Dans un TGV Calais-Paris, ce dimanche, l'humoriste, chroniqueuse deet ancien participante de The Voice a obtenu le doit de prendre le contrôle du micro d'annonces de la contrôleuse.Sur la vidéo publiée sur Instagram, on aperçoit cette dernière (de retour d'un spectacle au Kursaal de Berck), tout sourire et donc complice de ce moment insolite."Merci de passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes situées entre les voitures" : chanté avec talent, ce message bien connu n'a pas du tout la même saveur ! La contrôleuse reprend même à la fin de l'annonce le petit refrain "". La vidéo a été vue des dizaines de milliers de fois sur Instagram.



Il y a quelques mois, la SNCF avait laissé son micro à Dany Boon pour des annonces en ch'ti qui avaient fait le buzz.