VIDEO. Quand le carnaval de Dunkerque s'invite au Téléthon (et fait chanter Jean-Paul Rouve)

Quand le carnaval de Dunkerque s'invite au Téléthon



"Pour le Téléthon"

"Que représente Dunkerque pour toi ?", demande Nagui à Jean-Paul Rouve. Et la musique de carnaval démarre en coulisses. C'est le début d'une séquence haute en couleurs en plein direct du Téléthon, ce samedi en début de soirée. Les carnavaleux, tambour-major, musiciens, masquelours... La bande est là (presque) au complet (une centaine de personnes) sur le plateau de France 2.Le parrain de cette édition 2019 tenait à apporter sa touche personnelle à l'émission. Né à Dunkerque, Jean-Paul Rouve a donc chanté avec ses amis carnavaleux : "Et ils sont là les Dunkerquois..." Avant d'oser des chansons plus explicites : "Avec la femme à Neche, on a bien rigolé, on a sucé ses têt'ches, on a bu tout son lait"...Pascal Boone, tambour-major de la Bande des pêcheurs, est là, fier de réprésenter la ville ambassadrice et de porter exceptionnellement le costume hors période officielle. "Sincèrement, c'est la première fois qu'on fait ça... Le Carnaval en décembre. Là , on s'est tous mobilisés pour le Téléthon."La séquence se termine par un concours de "cri de la mouette" comme pendant les Trois Joyeuses.Et ça a payé... Le compteur de la 33e édition a atteint 74,6 millions d'euros dimanche, en hausse par rapport à l'édition 2018 où l'événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des "gilets jaunes".