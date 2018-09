VIDEO. Quand Line Renaud retrouve, 50 ans après, une de ses amies danseuses de Las Vegas

Gérard Collard Une histoire incroyable ! Qd Line retrouve une de ses amies danseuses de L'as Vegas !!! Beaucoup d'émotions

Line Renaud et son amie Florence Apca dans leur cuisine à Las Vegas. Photos publiées dans le livre "Line Renaud, mes années las Vegas" (Editions de la Martinière)

Moment d'émotion ce samedi dans la librairie "La griffe noire" à Saint-Maur-des Fossés (région parisienne). Line Renaud, en dédicaces pour son dernier livre «», a eu la surprise de retrouver Florence, une de ses amies, qu'elle n'avait pas vu depuis 50 ans."Ma Florence, mon Dieu, mon Dieu... C'est incroyable. On vivait toutes les deux à Vegas, mon premier Vegas !", s'exclame Line Renaud quand elle découvre dans la librairie son amie en fauteuil roulant, 50 ans après. Les deux danseuses vivaient ensemble aux Etats-Unis, au 174 Tropicana Avenue. "Vous êtes dans le livre en photo", s'enthousiasmeco-auteur du livre. Et il montre la photo deet son amie dans leur cuisine à Las Vegas."Des larmes, des sourires de plaisir..., décrit, le libraire qui a assisté à la scène. Line Renaud retrouve celle qui, dans un certain sens, a été à la source de son départ pour les Etats-Unis, celle avec qui elle a partagé la même maison à Las Vegas... Ne serait-ce que pour cela cette après-midi de dédicaces valait la peine d'être vécue ou quand le fil rompu de l'amitié se renoue après des années.... Un moment inoubliable !"raconte effectivement dans le livre le rôle qu'a joué Florence Apcar pour elle, la fille née à Nieppe (Nord), débarquée à Las Vegas dans les années 60, sans Loulou, son mari : "Pour m'éviter une solitude tant redoutée, est venue me rejoindre Florence Apcar, écrit-elle. Elle a beaucoup de peine à supporter son divorce d'avec Frédéric. Nous pleurons de concert, à nos hommes perdus. Le chagrin de l'une nourrit la peine de l'autre, un concert de lamentations, à deux voix". 50 ans après, les larmes étaient de joie cette fois entre ces deux-là.