VIDÉO. Belgique : quand un ministre flamand, pour Noël, imagine en 2048 une “République flamande” sans socialistes

Ben Weyts Een kerstwens uit de toekomst 🎄

Clip politique contre l'abattage sans étourdissement

En 2019, raconte Ben Weyts à ses petits-enfants de 2048, "il y avait encore des socialistes". En 2048 par contre, dans son rêve, il n'y a plus de Belgique, mais une république flamande et un royauté wallonne... https://t.co/nKpVkVdb28 — Martine Dubuisson (@mad_soir) 27 décembre 2018

Un vieil homme sur son fauteuil, lisant le journal auprès d'un feu pendant une froide soirée d'hiver... Ben Weyts,, issu du parti nationaliste N-VA, s'est livré mercredi 26 à une vidéo de vœux de Noël pour le moins... visionnaire, sur sa page Facebook.On le voit lire un journal daté du 26 décembre 2048 avant que des enfants ne viennent lui demander "comment c’était il y a 30 ans" traduit le quotidien belge Le Soir. "Il y a 30 ans," annonce-t-il d'abord, avant de se vanter devant l'une de ses futures petites-filles d'avoir interdit cette pratique à compter du 1janvier 2019.Et d'ajouter que "l’abattage sans étourdissement a été interdit…", tandis que sur le journal, au début de la vidéo, on pouvait distinguer une Belgique coupée en deux, entre la République flamande et la royauté wallone.À noter que le journal titre également sur leau championnat de Belgique de football. Sachant que le club flamand en est actuellement à, il faudra un peu plus de 30 ans pour donner corps aux espoirs de Ben Weyts...