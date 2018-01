VIDEO. Quand le PDG de la SNCF informe les passagers d'un TGV Lille-Paris bloqué sur les voies

"Je suis désolé. Si j'ai d'autres infos, je reviendrai vers vous".s'adresse aux passagers du TGV Lille-Paris de 13h13 ce mardi. Le PDG de la SNCF, passager du train, a décidé d'informer lui-même les passagers. Le TGV était bloqué dans le Pas-de-Calais, à Fresnoy, en raison d'"un accident de personne" (un suicide) sur les voies. "Le plus sage, c'est de rebrousser chemin vers Lille et ensuite de prendre la ligne classique", a également expliqué Guillaume Pépy.Le patron de la SNCF a même assuré la distribution de repas, selon la Voix du Nord



Ce mardi, l’Eurostar a percuté une personne dans l’Oise. Une vingtaine de Thalys, d’Eurostar et de TGV ont été impactés par l’accident et ont enregistré entre deux et trois heures de retard.