VIDEO. Quand Varane se fait chambrer sur son immense palmarès (il lui manque l'Euro !)

Raphaël Varane a fini le jeu !



"Prendre ma retraite ?"

en équipe de France, c'est un peu le premier de la classe, l'élève parfait, toujours au premier rang... La Coupe du monde remportée ce dimanche en Russie vient compléter le palmarès complètement fou du Nordiste (né à Lille, formé à Lens) : quatre Ligues des champions, trois Supercoupes de l'UEFA, trois Coupes du monde des clubs, deux championnats, deux Coupes du Roi...Avec une telle liste, il y a évidemment de quoi se faire chambrer par les élèves les plus turbulents de la classe : Benjamin Mendy et Ousmane Dembélé. "Il a fini le jeu ! (...) Frérot, tu veux quoi encore ?!", a lancé le défenseur latéral.Varane a répondu à cette gentille pique en filant la métaphore jeu vidéo : "". "", lui a immédiatement répondu Benjamin Mendy.Plus sérieusement, Raphaël Varane est revenu sur son palmarès devant la presse et a reconnu qu'il donnait un peu le vertige : "Ce fut une année exceptionnelle avec Madrid (3ème Ligue des champions de suite) et maintenant avec l'équipe de France ! (...) L'un des plus beaux palmarès du foot français ? Je ne m'en rends pas compte ! C'est incroyable. Il n'y a pas de mots, c'est fantastique. Je sais qu'en France c'est la folie. Il faut juste vivre ces moments-là, je pense qu'on s'en rendra compte plus tard. Comment garder la faim de victoire ? (Rires) Il y en a qui me conseillent de prendre ma retraite ! Quand on gagne des trophées comme ça, c'est tellement beau qu'on a envie de le revivre.»Le Nordiste est déjà dans l'après... Bon, alors rendez-vous dans deux ans !