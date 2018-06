VIDEO. Quand Yvette Horner jouait “La marche des mineurs” en 1968

Décès de l'accordéoniste Yvette Horner à 95 ans

Yvette Horner - La marche des mineurs (mars 1968)

Yvette horner - Vive le Nord (1965)

qui aurait eu 96 ans le 22 septembre, avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier concert en 2011. Née à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 22 septembre 1922, elle étudie le piano avant d'être mise à l'accordéon par sa mère. La jeune femme se montre particulièrement brillante et en 1948, elle est la première femme à remporter la Coupe du monde d'accordéon.Trois ans plus tard, Yvette Horner forme son orchestre et commence ses premières tournées. Elle devient populaire grâce au Tour de France dont elle est la mascotte. Pendant onze ans, elle apparaîtra sur le toit d'une voiture publicitaire de la caravane, jouant de l'accordéon sous les acclamations du public.Dans la région, son instrument fétiche était très populaire à cette époque.était donc régulièrement invitée sur la chaine régionale (Télé Lille à l'époque). En mars 1968, elle joue "" dans le célèbre "". Deux mois plus tard, elle était même l'invitée spéciale de l'émission "Nord-variétés" .En 1965, Yvette Horner, dans le même "Magazine du mineur", interprétait "Vive le Nord"."Yvette Horner nous quitte mais reste au Panthéon de la musique française", a salué sur Twitter la maire de Lille, Martine Aubry.