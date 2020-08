VIDÉO. Quarouble : en insertion professionnelle, elles cousent des masques pour enfants distribués à la rentrée scolaire

Plusieurs années de chômage

Quarouble : en réinsertion, elles cousent des masques pour enfants distribués à la rentrée scolaire

Ce sont des masques qui serviront aux collégiens, dans quelques jours. Au total, 120 000 masques pour enfants qui seront distribués à des élèves du Valenciennois. Un apport bienvenu, quand on sait que les masques obligatoires des élèves ne seront pas fournis par l'État Ces derniers sont fabriqués au sein d'une association d'insertion par le travail – l'AGEVAL – qui a pu récupérer les machines à coudre utilisées par le site de Toyota à Onnaing, au printemps. Le constructeur automobile s'était à l'époque engagé à produire un million de masques à la demande de la région Hauts-de-France. L'association compte une trentiane de couturières – essentiellement des femmes."J'ai travaillé d'abord à Toyota", explique Vanessa, puis "la mairie m'a appelée pour me demander si j'étais intéressée pour faire des masques. J'ai dit Oui, et après l'atelier de masques à Toyota m'a envoyée ici."Pour d'autres, c'est l'occasion de retrouver un emploi après une longue période de chômage. "Je voulais vraiment, absolument retravailler, retourner dans le milieu du travail", confie Céline. "L'AGEVAL a beaucoup aidé, et j'en suis contente. Le RSA, avec deux enfants, c'est restreint..."Deux ans de chômage pour Vanessa, quatre ans pour Céline... Cécile, 59 ans et ancienne responsable de boutique à Paris, est encore un autre profil. "On est en quelques sortes des éclopées du travail", glisse celle qui loue l'"ambiance formidable" de l'équipe. "Moi, j'attends ma retraite dans moins d'un an", et en attendant "ça me permet d'évoluer mieux et de vivre mieux, aussi". Les masques pour enfants ne sont pas les seuls à être fabriqués. L'AGEVAL compte également fabriquer 45 000 masques en tissu pour adultes.