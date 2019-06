VIDEO. Le RC Lens, battu par Dijon, jouera en Ligue 2 la saison prochaine

Partie remise ?

Les réactions des supporters lensois sur Twitter

Déception. Désillusion. Frustration. Le RC Lens jouera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Les Sang et or ont été battus par Dijon ce dimanche (3-1). Notamment à cause de deux erreurs de Vachoux, le gardien remplaçant.En 1ère mi-temps, Dijon a ouvert la marque par Sliti à la 28ème minute. Egalisation de Duverne suite à un coup de pied arrêté à la 39 ème minute. Les Sang et or ont eu peu d'occasions mais ils ont su se montrer opportunistes. A la mi-temps, tout restait à faire...La possession de balle est lensoise en début de 2ème mi-temps. Mais le match va basculer sur un coup du sort. Grosse erreur de Vachoux qui rate un dribble dans sa surface de réparation. Saïd récupère le ballon et n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets lensois. 2-1 pour Dijon à un quart d'heure de la fin.Lens pousse mais dans les arrêts de jeu, Dijon marque un 3ème but. Avec encore une sortie douteuse de Vachoux, gardien remplaçant depuis l'expulsion de Leca contre Troyes. Le rêve de Ligue 1 s'éloigne définitivement... Dijon reste en Ligue 1.Les Lensois, 5ème de Ligue 2 et qui ont passé deux obstacles (Paris FC et Troyes) devront encore patienter. "Ça se joue sur des détails, on est vraiment dépité, a analysé à chaud Walib Mesloub. On est arrivé avec plein de détermination et de rage mais malheureusement, notre parcours n'a servi à rien. Quand on perd comme ça, on est dégouté !""On est déçu car on avait à coeur de décrocher quelque chose ce soir, a également réagi Mehdi Tahrat. On est déçu pour nos supporters qui méritent d'être en Ligue1. On voulait leur offrir ça. Mais ça fait partie du foot et ce n'est que partie remise !"Autre symbole d'une soirée malheureuse pour le RC Lens : Steven Fortes sorti sur civière après un choc avec Jérémy Vachoux en fin de match, a été conduit à l'hôpital François-Mitterrand de Dijon pour y subir des examens.