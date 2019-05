VIDEO. Le RC Lens écarte le Paris FC en barrage et peut continuer à rêver de montée en Ligue 1

Résumé Paris FC - Lens (1-1 4 tab à 5) / Play-offs Domino's Ligue 2 2018/2019

7000 Lensois à Charléty

INCROYABLE !

La réaction de l'entraîneur Philippe Montanier : "Les joueurs n'ont rien lâché, c'est un match à l'image de la saison. La volonté c'était de presser haut d'entrée et on a réussi à le faire. On a baissé le pied sur la fin car on a voulu trop bien faire et ne pas balancer des ballons devant. On a bien réagi après l'égalisation. La prolongation était plutôt maîtrisée de notre part. (Sur Troyes): Ils font une série exceptionnelle. On sera forcément les challengers et on sera diminué physiquement. Mais l'équipe a un mental à toute épreuve et on portera les valeurs de toute une région, donc, on ne va rien lâcher. (sur les supporters): C'est un vrai soutien, indéfectible. Jouer avec une telle atmosphère, ça vous donne le supplément d'âme qui peut faire la différence."



Le RC Lens, cinquième de la saison en Ligue 2, pensait avoir fait la différence grâce à un but d'Ambrose (16e) mais les Parisiens, qui avaient terminé quatrième du championnat, ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel par Maletic (90e+3).Ils ont finalement décroché la victoire en réalisant un sans-faute dans la séance de tirs au but, tandis que Perraud a envoyé sa tentative sur le poteau de Leca. "Les joueurs n'ont rien lâché, c'est un match à l'image de la saison", a estimé l'entraîneur artésien Philippe Montanier.Le RCL, qui avait perdu (2-0) à Charléty face au PFC il y a deux mois lors de la 27e journée de L2, a cette fois su rester globalement solide, tout en faisant craquer la meilleure défense du championnat, qui n'avait perdu qu'une fois à domicile cette saison.Les joueurs de Philippe Montanier ont célébré leur qualification avec les milliers de fans lensois présents dans la capitale, qui a vu déferler une véritable marée sang et or forte de plus de 7000 supporters. Ils n'auront toutefois pas beaucoup de temps pour savourer ce succès et devront très vite se projeter vers le duel face à l'Estac qui aura lieu dans moins de 72 heures.Une nouvelle fois, Lens ne sera pas favori face aux Troyens, qui ont fini la saison en boulet de canon (11 victoires et 3 nuls). "Ils font une série exceptionnelle. On sera forcément les challengers et on sera diminué physiquement. Mais l'équipe a un mental à toute épreuve et on portera les valeurs de toute une région donc on ne va rien lâcher", a souligné Montanier.Après une première tentative de Duverne détournée en corner par Demarconnay (10e), la deuxième occasion est la bonne pour le RC Lens. Après une perte de balle de Nomenjanahary dans le rond central, Doucouré lance Diarra, dont le centre au point de penalty est repris par Ambrose du plat du pied (0-1, 16e). Après ce but, les Sang et Or s'endorment un peu sur leurs lauriers et les Parisiens trouvent la barre transversale sur une frappe de Perraud (31e).Dès la reprise, le PFC impose au gros pressing aux Lensois qui se trouvent en grande difficulté. Les locaux sont récompensés de leurs efforts dans le temps additionnel quand Maletic transperce Leca d'une frappe puissante (1-1, 90e+3).Durant la prolongation, la rencontre s'équilibre à nouveau et Lens, comme réveillé par la cruelle égalisation parisienne, sort enfin la tête de l'eau. Toutefois, aucune des deux équipes ne parvient à forcer la décision avant les tirs aux buts, qui font basculer la qualification du côté des Sang et Or.