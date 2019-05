VIDEO. Le RC Lens élimine Troyes au bout du suspense, le rêve de Ligue 1 continue

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇫🇷 #ESTACRCL

Au bout du suspense, le RC Lens a réussi à écarter Troyes ce vendredi au stade de l'Aube. Le match a été fou, à rebondissements et stressant pour les 3000 supporters sang et or présents au stade de l'Aube et tous ceux qui ont suivi ce match de pré-barrage chez eux.Un début de match parfait pour les Lensois. Un coup franc tiré par Bellegarde qui trouve la tête de Gomis. Le ballon trompe Samassa et termine sa course dans les filets ! 1-0 alors qu'on ne joue que depuis 3 minutes. .Troyes reprend ensuite peu à peu le contrôle des opérations sans se montrer très dangereux. Les Lensois mènent au score et semblent capables de tenir le choc. 40ème minute : un 1er tournant du match. Un cntact entre Mbeumo et Mendy dans la surface de réparation lensoise. L'arbitre siffle penalty pour Troyes. Fou de rage, le gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca, perd ses nerfs et se fait expulser !Sur son banc, Philippe Montanier est en colère et rentre même quelques minutes aux vestiaires. Vachoux remplace Bellegarde. Et dans la foulée, il encaisse le pénalty transformé par Mbeumo. 1-1. Tout est à refaire.Avoir et revoir les images de l'action litigieuse, le pénalty est loin d'être évident. Les Lensois rentrent aux vestiaires avec une grosse rancoeur envers l'arbitre. "Comme d'habitude, les arbitres font leur petit numéro, a affirmé sur Bein sports Centonze, le défenseur lensois. Je n'aime pas parler des arbitres mais là, c'est trop. Ça fait plusieurs matchs qu'on se fait pénaliser à cause de ça."Après la mi-temps, le RC Lens doit d'abord tenir à 10 contre 11. Troyes domine. Mais le match va prendre une autre tournure. Martins Pereira écope d'un deuxième carton jaune pour une grosse faute sur Gillet et est expulsé. Troyes va aussi jouer à 10. Le match se rééquilibre et va baisser d'intensité au fil des minutes. Peur de tout perdre ? Prudence ?A l'issue du temps réglementaire, le score est donc de un partout. Le RC Lens doit jouer pour la deuxième fois de la semaine ( après le Paris FC ) des prolongations.La délivrance arrive finalement à la 108ème minute. Un centre de Mendy parfaitement coupé par Banza d'une tête plongeante. Il reste alors environ 10 minutes à tenir. Le Racing Club de Lens mène 2-1. Et va tenir bon... Victoire finale après 120 minutes de jeu."Je suis un vice-capitaine très fier de mon équipe, a réagi à chaud Guilaume Gillet. Il ya beaucoup de circonstances qui ont été en notre défaveur depuis pas mal de temps mais magré tout, on arrive à sortir la tête hors de l'eau. C'est énorme !". "On est habités par quelque chose qui est plus fort que nous, a complété Philippe Montanier. On est portés par tout un peuple sang et or et ça, même dans la grande difficulté, ça se transmet et j'y crois beaucoup ! "Il reste désormais 2 matchs au RC Lens pour aller au bout du rêve de montée. Double confrontation face au 18ème de Ligue 1. Caen, Dijon ou Amiens : on le saura ce vendredi soir à l'issue de la dernière journée. Match aller le jeudi 30 mai à Bollaert. Match retour le dimanche 2 juin dans le stade du club de L1.