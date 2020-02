VIDEO. Le RC Lens rate le coche face à Châteauroux

Châteauroux - RC Lens ( 3-2 ) - Résumé - (LBC - RCL) / 2019-20

Conférence de presse Châteauroux - RC Lens ( 3-2 ) / 2019-20

Châteauroux-Lens : les réactions Philippe Montanier, entraîneur du RC Lens : « Il faut prendre du recul. Si on analyse le match, on voit que les 45 premières minutes sont plutôt bonnes. La fin aussi. On a ses 10, 15 minutes de flottement qui nous sont fatales. A 3-0, les joueurs n’ont pas lâché. Tout n’est pas à remettre en cause, même si cette défaite a du mal à passer. » Yannick Cahuzac, millieu du RC Lens : « C’est une faute professionnelle. On a lâché le match pendant 20 minutes. On réagit à 3-0 alors qu’on aurait dû jouer à 1-0 comme lors des 10 dernières minutes. C’est difficilement explicable. C’est désolant. C’est une grosse contre-performance. Il va falloir se laver le cerveau, travailler pour repartir de l’avant."

Le scénario semblait idéal pour le RC Lens, dauphin de la Ligue 2 2 avant le coup d'envoi. Lorient dans le dur en ce moment, avec sa deuxième défaite d'affilée enregistrée face à Clermont samedi (1-0), pouvait voir les Sang et Or fondre sur eux à un petit point en cas de victoire.Mais ce script est resté dans les cartons. Et Lens, qui n'a gagné qu'un seul match cette année, va certainement se mordre les doigts d'avoir démarré son match bien trop tard, et de ne s'être jamais vraiment libéré. Pas dans le rythme en début de rencontre, pris dans les duels, sans jus, les Lensoisn'ont jamais semblé se donner les moyens face à des Castelroussins 16e de L2, engagés eux dans une lutte pour le maintien. Menés 3-0 après l'heure de jeu avec une premier but encaissé en fin de première mi-temps par le jeune Paulin Keny (39e), et deux autres en deuxième mi-temps (Diarra, 65, Operi, 69), les Sang et Or se sont alors enfin rebellés.Mauricio a vu son penalty stoppé par Fabri, le gardien castelroussin, mais la révolte s'est concrétisée par Doucore (82) et Banza (85) qui sont parvenus à ramener les Lensois à portée... Trop tard.Cette contre performance du dauphin fait inévitablement les affaires des poursuivants comme Ajaccio, 3e, et désormais à 2 points des Lensois, ou Clermont, 4e, à 3 points.